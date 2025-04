Neuwahl des CSU-Ortsverbands Günzburg

Der CSU-Ortsverband Günzburg hat in seiner jüngsten Mitgliederversammlung turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt. In seinem Rechenschaftsbericht blickte Rauner auf eine aktive Amtszeit zurück. Besonders hob er die Vielzahl an Veranstaltungen hervor. Auch Bürgeraktionen wie die Muttertags-, die Ostereier- und die Valentinstagsaktion sowie das Format „CSU vor Ort“ in den Stadtteilen wurden erfolgreich durchgeführt. „Unser Ziel war es, stets nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu sein und die Anliegen der Günzburger aktiv aufzunehmen“, betonte Rauner.

Unter der Wahlleitung von Stadt- und Kreisrat Thomas Ermer erfolgte die Neuwahl des Vorstands: Vorsitzender bleibt Philipp Rauner, Stellvertretende Vorsitzende sind Stefan Baisch (Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion und Kreisrat), Margit Werdich-Munk (Stadt- und Kreisrätin) und Daniel Schuler. Als Schatzmeister wurde Jörn Nagel gewählt, als Schriftführer Rainer Sterthaus. Digitalbeauftragter ist Georg Fink, Ortsgeschäftsführer ist Dieter Schiele. Barbara Waldmann-Fink ist Mitgliederbeauftragte. Als Beisitzer fungieren künftig Tobias Müller, Hans-Christian Niemetz, Claudia Ermer, Jürgen Flemisch, Arthur Noworzyn, Yvonne Baisch, Mathias Abel und Elisabeth Büter. Die Kassenprüfer Ruth Niemetz (2. Bürgermeisterin und Kreisrätin) und Lutz Brandl wurden in ihrem Amt bestätigt.

Im Anschluss an die Wahl analysierte CSU-Kreisvorsitzender und Landrat Hans Reichhart den Ausgang der Bundestagswahl und berichtete über die aktuelle Kreispolitik. „Die Ergebnisse zeigen, dass wir als CSU in der Verantwortung stehen, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen und den Bürgern verlässliche Lösungen zu bieten“, so Reichhart. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig gab einen Einblick in die aktuellen Herausforderungen der Stadt Günzburg und stellte Lösungsansätze vor. „Eine nachhaltige Stadtentwicklung, die Förderung des Wirtschaftsstandorts Günzburg sowie die Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind Themen, die aktiv angegangen werden“, erklärte Jauernig.

