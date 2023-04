Nicht zugelassene Lastwagen in Günzburg aus dem Verkehr gezogen

Die Überführung von Fahrzeugen ins Ausland unterliegt bestimmten Regeln. Da diese nicht eingehalten wurden, unterband die Polizei die Weiterfahrt nach Italien.

Zwei ehemalige Post-Lkws sind am Montagnachmittag einer Streife der Verkehrspolizei Günzburg auf der A8 Richtung München fahrend aufgefallen. Die beiden mit italienischen Probekennzeichen versehenen Fahrzeugen wurden zur Kontrolle an der Anschlussstelle Günzburg angehalten. Hierbei stellten dann die Verkehrspolizisten fest, dass beide Fahrzeuge am selben Tag in Neustadt von den 40- und 55-jährigen italienischen Fahrern mit den italienischen Kennzeichen versehen wurden, um sie nach Italien zu überführen.

Dies stellt eine verbotene Fernzulassung dar, weshalb die Fahrzeuge ohne Zulassung unterwegs waren. Die Weiterfahrt wurde unterbunden bis die beiden Italiener sich Ausfuhrkennzeichen besorgt hatten. Neben einer Sicherheitsleistung wegen der vorliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit wurde auch ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung eingeleitet. (AZ)