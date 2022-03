Nina aus Günzburg bei "The Voice Kids": So war ihr erster Auftritt

Für ihre zwölf Jahre hat Nina aus Günzburg ziemlich viel Kraft in der Stimme. Das beweist sie bei den "Blind Auditions". Ob sie damit die "The Voice Kids"-Jury überzeugt?

Ledermantel, Ringe an den Fingern und 70er-Jahre Jeans: Die Kleiderauswahl der zwölfjährigen Nina aus Günzburg lässt es schon vermuten: Bei ihrem Auftritt auf der großen Bühne der Gesangsshow wird es rockig. Am Freitagabend ist die Schülerin aus Günzburg bei der Sat.1-Fernsehsendung "The Voice Kids" aufgetreten.

Bei "The Voice Kids" dürfen die jüngsten Talente zeigen, was in ihnen steckt. Dabei zählt nur die Stimme: Denn während ihres Auftritts in den "Blind Auditions" (auf Deutsch: Blindes Vorsingen) sind die Sessel der vier Coaches (auf Deutsch: Trainer) in Richtung des Publikums ausgerichtet, sodass die Coaches nicht sehen, wer auf der Bühne steht. Wenn sie ein Talent in ihr Team holen möchten, drücken sie auf den roten Knopf, den sogenannten Buzzer, und der Sänger oder die Sängerin ist eine Runde weiter. Falls mehrere Coaches "buzzern", hat das Talent freie Wahl. Dieses Jahr läuft die zehnte Staffel der Sendung. Die Musikerinnen und Musiker Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss und Michi Beck und Smudo von den „Fantastischen Vier“ suchen in dieser Staffel nach den besten jungen Stimmen Deutschlands.

Nina überzeugt auch mit ihrem Style bei "The Voice Kids"

Bereits nach den ersten Tönen ist klar gewesen – die Coaches waren von Nina aus Günzburg begeistert. Nach nur ein paar Sekunden drehten sich Lena Meyer-Landrut und Wincent Weiss um. Meyer-Landrut sagte nach dem Auftritt, sie habe sich in der ersten Sekunde in die Stimmfarbe des Mädchens verliebt. Kurz darauf "buzzerten" auch die anderen. Mit ihrer tiefen und rauchigen Stimme rockte sich Nina in die Herzen der Coaches.

Dann stand ihre Entscheidung an: Da gleich alle vier Künstlerinnen und Künstler mit der jungen Günzburgerin weiter arbeiten wollten, musste sich Nina ein Team aussuchen. Sie habe sich vorher noch gar keinen Kopf darüber gemacht, in welches Team sie will, sagte sie und fragte, ob sie ihre Geschwister kurz auf die Bühne für diese Entscheidung holen dürfe. Nach einer kurzen Besprechung mit ihrer kleineren Schwester und dem jüngeren Bruder entschied sich Nina für den Sänger Wincent Weiss. Der sagte zu Ninas Auftritt: "Style ist Bombe, Songauswahl ist Bombe, dein Gesang war Bombe, das hat uns alle umgehauen". Alvaro Soler verglich die Zwölfjährige sogar mit der Rocksängerin Janis Joplin.

Auf "Highway To Hell" von AC/DC geht Nina direkt in die Battles

Auf der Bühne erzählte Nina noch, dass sie im Auto schon als Kind immer auf die CDs ihres Vaters mitgesungen hat – egal in welcher Sprache. Außerdem beschäftigt sich Nina laut Presseinformationen gerne kreativ. Sie zeichnet viel und bastelt ihren eigenen Schmuck. Die Zwölfjährige habe außerdem eine besonders enge Verbindung zu ihrer Oma, die gerne albanische Volkslieder singt und ihr das Talent vielleicht sogar vererbt hat.

Wie geht es für die Zwölfjährige jetzt weiter? Nach den "Blind Auditions" treten die Talente gegeneinander an, um in die "Sing-Offs" zu kommen. Nur wer sich hier abermals durchsetzt, schafft es in die alles ersehnten Finales - hier entscheidet sich letztendlich, welches Talent welchen Teams mit seiner Stimme überzeugen kann und "The Voice Kids" gewinnt. Die nächste Folge von "The Voice Kids" erscheint am kommenden Freitag, 1. April um 20.15 Uhr auf Sat.1. Nina wird allerdings erst später bei den "Battles" wieder zu sehen sein. Dort muss sie gegen einen anderen jungen Sänger oder Sängerin antreten.