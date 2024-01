Günzburg

26.01.2024

Nudeln zu lange in der Mikrowelle: Rentnerin verursacht fast Brand

In einer Mikrowelle in Günzburg ist Essen angebrannt.

In einem Mehrparteienhaus in Günzburg kommt es zur Rauchentwicklung: Eine Frau hatte ihr Essen zu lange in der Mikrowelle. Der Einsatz ging glimpflich aus.

Am Donnerstagabend ist es in einem Mehrparteienhaus im Mozartring zu einer Rauchentwicklung durch angebranntes Essen gekommen. Eine Bewohnerin hatte laut Bericht der Günzburger Polizei einen Topf mit Nudeln zu lange in die Mikrowelle gestellt. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Frau konnte die Mikrowelle noch ausschalten und verständigte im Anschluss die Feuerwehr. Die Rentnerin wurde zum Ausschluss einer Rauchvergiftung ins örtliche Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr Günzburg belüftete die Wohnung. Nach momentanem Stand kam es zu keinem Sachschaden. (AZ)

