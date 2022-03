Günzburg

vor 32 Min.

OB Jauernig: Das macht die Stadt Günzburg für den Klimaschutz

Im Rahmen der Klimaaktionswochen spricht Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig auch über sein nicht ganz vorbildliches Verhalten in Sachen Klimaschutz.

Von Michael Lindner

Gerhard Jauernig unterstützt gerne die Klimaaktionswochen, die die Stadt Günzburg in Kooperation mit der Günzburger Zeitung ins Leben gerufen hat. Während der Fastenzeit, die am Mittwoch startet, wird jede Woche eine bekannte Günzburger Persönlichkeit sagen, was er oder sie ganz konkret für den Klimaschutz macht. Oberbürgermeister Jauernig spricht mit unserer Redaktion über das Engagement der Stadt Günzburg, warum er sich für den Klimaschutz starkmacht, aber auch, warum er sich nicht absolut vorbildlich verhält.

