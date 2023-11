ÖDP-Kreisverband Günzburg stellt sich neu auf

Erstmals in der Geschichte des ÖDP-Kreisverbandes wurde eine Doppelspitze gewählt. Zudem ist der Kreisverband gewachsen.

Die Günzburger ÖDP traf sich kürzlich zu einer Mitgliederversammlung mit Vorstands- und Delegiertenneuwahl. Um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein, wurde der Vorstand neu aufgestellt. Im Rechenschaftsbericht ging der Kreisvorsitzende Ronald Anich auch auf die Landtags- und Bezirkstagswahl ein.

Es sei erkennbar, so Anich, dass die Stimmen für die ÖDP alles andere als verloren sind, sondern in den nächsten fünf Jahre ununterbrochen wirksam sein werden. Die erreichten Stimmen ermöglichen eine Teilhabe an der staatlichen Parteienfinanzierung. Dieses Geld werde in den nächsten Jahren in direkt-demokratische Initiativen investiert – falls notwendig in ein Volksbegehren „Rettet unser Grundwasser“ oder gegen den Flächenfraß. Im schwäbischen Bezirkstag konnte Alexander Abt das Mandat wieder gewinnen.

Mitgliederanstieg beim ÖDP-Kreisverband

Erstmals in der Geschichte der ÖDP-Günzburg wurde eine Doppelspitze mit Florian Ströbl ( Burgau) und Ralf Tomasini ( Haldenwang) gewählt. Verstärkt wird das Duo durch Miriam Albrecht als stellvertretende Kreisvorsitzende ( Günzburg), Samuel Fischer als Schatzmeister (Burgau), Sarah Tomasini als Schriftführerin (Haldenwang) sowie durch die Beisitzerin Renate Görlitz und den Beisitzer Franz Jäckle (beide Thannhausen).

Während der letzten Vorstandperiode konnte der Kreisverband Günzburg einen Zuwachs von 40 Prozent mit nun 49 Parteimitgliedern erzielen. Florian Ströbl sagt: „Meine Herzensangelegenheit ist das Gemeinwohl, denn ‚Mensch vor Profit‘ war der Grund für mich die ÖDP schon seit meinem 18. Lebensjahr zu wählen und ihr später beizutreten sowie mich politisch zu engagieren.“ Ralf Tomasini äußert sich folgendermaßen: „Für mich selbst und für die Zukunft der nachfolgenden Generationen ist mir der Arten- und Naturschutz besonders wichtig.“ Wie bereits seit Anfang 2023 wird der ÖDP-Stammtisch für ökologisch Interessierte auch weiterhin fortgeführt werden. Die Termine hierfür werden online und in der Presse veröffentlicht. (AZ)