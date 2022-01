Günzburg/Offingen

vor 32 Min.

Rudolf "Rudi" Jahn aus Günzburg: Handballspieler, Zahnarzt, Ruheständler

Plus Zahnarzt Rudolf Jahn und seine Frau Claudia haben ihre Praxis in Offingen nach 29 Jahren verkauft. Sie sprechen über ihre schwierigen Anfänge, die Corona-Krise und die Zukunft.

Von Michael Lindner

Es ist ein handgeschriebener Brief voller Emotionen, den das Ehepaar Jahn aus Günzburg zum Abschied erhalten hat. Ein Brief voller Dankbarkeit und lieber Wünsche, gepaart mit ein bisschen Wehmut. Eine Patientin hat diesen mehrseitigen Brief an den Günzburger Zahnarzt Rudolf, von allen Rudi genannt, und seine Frau Claudia geschrieben. Sie beschreibt ihre Ängste vor Zahnärzten - bis sie von Rudi Jahn behandelt wurde. Doch damit ist es jetzt vorbei, denn das Ehepaar Jahn hat seine Praxis in Offingen verkauft und sich in den Ruhestand verabschiedet. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt das Ehepaar vom Weg des ehemaligen Handballspielers zum Zahnarzt, die Veränderungen des Berufes, die schwierige Zeit während der Corona-Pandemie und ihren neuen Lebensabschnitt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen