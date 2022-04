Ohne Führerschein, aber alkoholisiert in Günzburg unterwegs

Der 44-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades ist am frühen Samstagabend in Günzburg in der Reisensburger Straße von einer Streifenbesatzung der Polizei überprüft worden. Während der Kontrolle konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorlegen. Des Weiteren stand er der Polizei zufolge unter Alkoholeinfluss. Gegen den Fahrer wurde deshalb ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)