Ohne Führerschein und alkoholisiert in Verkehrskontrolle gerauscht

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen hat ein 46-jähriger Mann mit mehreren Verstößen aufgewartet. Die Polizei hatte den Fahrer in der Robert-Koch-Straße angehalten, da das Versicherungskennzeichen seines Kleinkraftrades abgelaufen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten laut Polizeibericht zudem fest, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und mit über 1,1 Promille erheblich alkoholisiert war. Gegen den Mann wurde daher ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Der 46-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten. (AZ)

