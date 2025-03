Ohne Geld im Taxi: 35-Jähriger landet bei der Polizei

In der Nacht zum Donnerstag stieg am Günzburger Bahnhof ein 35-jähriger Mann in ein Taxi ein und bat den Fahrer, ihn zu seinem Wohnort im Raum Augsburg zu fahren. Während der Fahrt stellte sich dann im Gespräch heraus, dass der Fahrgast kein Geld für die Fahrt dabeihatte. Der Taxifahrer drehte daraufhin um und informierte die Polizei. Den bis dahin entstandenen Fahrpreis im zweistelligen Bereich konnte der Mann nicht bezahlen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Leistungserschleichung. (AZ)

