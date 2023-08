Online-Betrug: Unbekannter späht Bankdaten aus

Ein junger Mann will im Internet eine Shisha verkaufen. Er gibt seine Bankdaten preis, im Glauben, den Kaufpreis zu bekommen. Stattdessen wird ihm Geld abgebucht.

Ein 28-Jähriger ist einem Betrüger aufgesessen, er erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Wie die Polizei mitteilt, wollte der junge Mann über eine Internetplattform eine Shisha verkaufen. Ein interessierter Käufer schickte ihm zur Zahlung einen Link über die Verkaufsplattform.

Dort gab der Verkäufer der Polizei zufolge seine Bankdaten an, im Glauben, so den Kaufpreis erhalten zu können. Anstatt einer Gutschrift wurde ihm jedoch ein mittlerer dreistelliger Betrag von seinem Konto abgebucht. Die Ermittlungen zum Überweisungsempfänger dauern derzeit noch an. (AZ)