Opel Manta sind am "Car-Freitag" eine gute Einstimmung aufs Kino

Nach mehr als 30 Jahren ist die Fortsetzung des Films "Manta Manta" angelaufen. Im Günzburger Kino gab es jetzt ein würdiges Entree dafür.

Zwei Opel-Clubs aus der näheren Umgebung, der Opel-Club Unteres Brenztal und der Opel-Club Cool Runnings aus dem Kammeltal, haben am "Car-Freitag" dem Günzburger Kino BiiGZ ihre Aufwartung gemacht. Drei bestens restaurierte Opel Manta bildeten den würdigen Rahmen für die erfolgreiche Fortsetzung des Kulthits aus dem Jahr 1991, die gerade bundesweit in den Kinos läuft. Vielen Spaziergängern und dem Publikum hat's gefallen, berichtet Kinobetreiber Wolfgang Christ – "nicht nur denen, die 'Manta Manta – der zwote Teil' angeschaut haben". Die Manta-Fahrer, die am Freitag nach Günzburg gekommen sind, entsprachen nicht wirklich dem Filmklischee: ganz normale Familienväter und Fans einer Marke, die einfach Spaß daran haben, ein Kultauto zu besitzen, in ihrer Freizeit gemeinsam daran herumzuschrauben und einen über 35 Jahre alten Youngtimer fahrbereit zu halten. Die Manta-Produktion wurde 1988 eingestellt. (AZ)