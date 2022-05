Paketbote beschädigt in Günzburg ein Auto und fährt weiter

Einem Paketdienstfahrer entgleitet in Günzburg die Autotüre, die gegen den Spiegel eines geparkten Autos prallt. Der Mann steckt er den Spiegel einfach wieder an.

Einem Paketdienstfahrer ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr beim Entladen seines Mercedes Transporters in Günzburg eine der hinteren Flügeltüren entglitten. Diese prallte laut Angaben der Polizei gegen den Spiegel eines geparkten Autos im Oberen Erlenbad. Anstatt sich um den Schaden ordnungsgemäß zu kümmern, steckte der Verursacher den Spiegel provisorisch an das geschädigte Auto zurück und fuhr davon.

Ein Zeuge beobachtet den Unfall in Günzburg

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte der Vorfall beobachtet werden. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer werden über die Halterfirma geführt. (AZ)