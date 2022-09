Paketschlitzer in Günzburg auf frischer Tat ertappt

In einem Paketzentrum wird ein slowakischer Mitarbeiter dabei erwischt, wie er Pakete aufschlitzt und Schmuck stiehlt. Bei einer Hausdurchsuchung findet die Polizei mehr.

Mitarbeiter eines Paketzentrums in Günzburg haben einen Kollegen in flagranti bei einem Diebstahl erwischt. Am Freitagnachmittag wurde der Mann dabei beobachtet, wie er mehrere Pakete aufschnitt und den darin enthaltenen Schmuck an sich nahm. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Polizei findet bei Hausdurchsuchung weiteres Diebesgut

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Täter um einen 40-jährigen Slowaken. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde weiteres Diebesgut, hauptsächlich Schmuck, aufgefunden. Die Beamten der Günzburger Polizei wurden auch bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fündig. Insgesamt kann der Wert der gestohlenen Waren auf etwa 600 Euro beziffert werden. Weil der Täter zeitnah in die Slowakei zurückkehrt, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. (AZ)