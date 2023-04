Palmsonntagskonzert in Wasserburg mit frühlingshaften Klängen

Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Wasserburg ist ein Publikumsmagnet. Die Schulturnhalle ist mit 250 Konzertbesuchern bis auf den letzten Platz voll besetzt.

Das 20-köpfige Gemeinschafts-Jugendorchester Guntia der Musikvereine Wasserburg, und Reisensburg sowie der Stadtkapelle Günzburg eröffnete unter der Leitung von Gerhard Kratzer das Konzert mit einer anspruchsvollen Konzertfanfare. Höhepunkte aus dem Musical "Aladin", und die Rock- und Pop-Klassiker "Proud Mary" und "Yellow Submarin" wurden engagiert und bezauberten das Publikum. Den Jugendlichen merkte man die Spielfreude an, mit der sie ihren Auftritt absolvierten.

Mit auf die Bühne traten fast 40 Musiker der Gastkapelle aus Wattenweiler und brachten unter der Stabführung ihres Dirigenten Bernhard Preis den Titel "Vita pro Musica" von Thiemo Kraas zu Gehör. Danach erklang ein Blasmusik-Klassiker: Mit "Oregon" von Jacob de Haan, entführte die Gastkapelle das Publikum auf eine musikalische Zugfahrt durch den Nordwesten der USA. Mit der anspruchsvollen "Perger Polka" und dem "Märchenwalzer" kamen die Freunde traditioneller Blasmusik voll auf ihre Kosten.

Die Wattenweiler Kapelle beendete ihren Konzertteil, der von Laura Buchner und Franziska Vogel moderiert wurde, mit einem Medley der bekanntesten Lieder der "Goldenen Stimme aus Prag", Karel Gott. Die mit anhaltendem Applaus geforderte Zugabe wurde von den Wattenweilern mit der Kultpolka "Wir Musikanten" gegeben.

Traditionelle und moderne Blasmusik im Einklang in Wasserburg

Als drittes Orchester nahm die Kapelle des Musikvereins Wasserburg auf der Bühne Platz und führte das Publikum mit der "Fanfare for a special Moment" auf einen ganz besonderen Moment hin: Musikvereins-Urgestein und Ehrenmitglied Manfred Walk kann auf 60 Jahre aktives Blasmusiker-Dasein zurückblicken.

Beim Palmsonntagskonzert wurden Musikerinnen und Musiker für ihr langjähriges Engagement geehrt. Foto: Christian Fiedler

Die Wasserburger Kapelle unter der Leitung von Achim Götz trat einmal mehr den Beweis an, dass sie sich sowohl in der traditionellen wie auch in der modernen Blasmusik zu Hause fühlt. Nach dem Konzertmarsch "Salemonia" wurde der "Mährische Tanz Nr. 7" von František Manas vorgetragen, wobei die sich abwechselnden melancholischen und temperamentvollen Passagen interpretiert wurden.

Ein weiterer Höhepunkt des Konzertes war der von Roland Waldmann dargebotene "Klarinettenmuck'l". Dieser Blasmusikklassiker – diesmal in einer modernen Swing-Version arrangiert – erntete überschwänglichen Beifall. In der "Golden Swing Time" brachte die Wasserburger Kapelle vier Besonderheiten der Swing Ära zu Gehör – "Hello Dolly", "Die Moritat von Mecky Messer", "Bei mir bisre shein" und "In der Straße, wo du wohnst" aus "My Fair Lady". Rückblickend auf ihre Teilnahme am Internationalen Musikfest in Bad Orb im vergangenen Herbst, bei dem die Kapelle bei einem Wettbewerb unter 29 Orchestern den dritten Platz belegt hat, wurde das Werk "Call of the Valley – Impressions of Bad Orb" von Jacob de Haan dargeboten. Als Überraschungsgäste marschierten unter großem Beifall des Publikums während dem Stück zwei Kleinbesetzungen der befreundeten Nachbarkapellen aus Reisensburg und der Stadtkapelle Günzburg in die Halle ein.

Lang anhaltender Applaus belohnte die Wasserburger Musikanten, die nicht ohne zwei Zugaben von der Bühne durften. Bei Julius Fučiks Marsch "Die lustigen Dorfschmiede" traten die beiden Vorstände des Vereins Christian Fiedler und Max Bigelmaier als Schmiede auf, und ernteten für ihr Solo am "Musikinstrument" Amboss viel Beifall.

Musiker werden für langjähriges Engagement geehrt

Im Rahmen des Konzertes konnte ASM-Vize-Präsident Rainer Lohner folgende Ehrungen vornehmen: Manfred Walk für 60 Jahre, Bernhard Werner für 40 Jahre, Michaela Horcher und Petra Waldmann für 25 Jahre, Stefan Husslein für 15 Jahre und Maria Husslein für zehn Jahre aktives Musizieren in Wasserburg. (AZ)