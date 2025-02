Parkende Lkw in Günzburg: Das Problem ist noch immer nicht gelöst

Einmal mehr hat das Thema parkende Lkw im Stadtgebiet die Günzburger SPD beschäftigt. Der Ortsverein sieht hier dringenden Handlungsbedarf. „Wie die unsere Straßen zuparken, das kann man nicht mehr hinnehmen“. „Der Bund und das Land Bayern sollen endlich genügend Parkplätze für Lkw an den Autobahnen schaffen.“ „In der Violastraße bekommst du schon Platzangst. Eine ganze Fahrspur ist mit Lkw zugeparkt. Das behindert Busse und Radfahrer und Pkw.“ „Ich verstehe nicht, dass so etwas überhaupt erlaubt ist.“ „Warum können die nicht in ihren Firmen parken? Es fällt mir zunehmend schwerer, eine Straße gefahrlos zu überqueren, weil die großen Lkw mir die Sicht nehmen.“ Das waren nur einige Meinungen in der Sitzung des SPD-Ortsvereinsvorstandes Günzburg, in der sich dieser wieder einmal mit dem Thema beschäftigte. Die Ortsvereinsvorsitzende Simone Riemenschneider-Blatter wies dabei darauf hin, dass die Günzburger SPD schon öfter gefordert habe, dass dieses Problem gelöst werden muss. „Es muss dem Missbrauch der Straße als Betriebshof entgegengewirkt werden.“ Leider sei das bisher nicht gelungen. Im Gegenteil. Das Problem habe sich weiter verschärft. Die Ortsvereinsvorstandsmitglieder waren sich einig: „Jetzt muss endlich etwas geschehen. Unsere Straßen sind keine Lkw-Parkplätze, sondern Straßen“. „Ich hoffe nicht, dass wir noch warten müssen, bis ein schwerer Unfall passiert“, so eine Sitzungsteilnehmerin abschließend. (AZ)

