Pedelec aus einem Carport entwendet

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag, zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr aus einem Carport vor einem Wohnhaus in der Günzburger Adalbert-Stifter-Straße ein Pedelec. Wenige Minuten reichten laut Polizei dem unbekannten Täter aus, das Pedelec aus dem Carport zu entwenden. Das Pedelec war, so die Polizei, mit einem Schloss an Rahmen und Reifen gesichert. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der 08221/9190 zu melden. (AZ)

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Carport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pedelec Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis