Pedelec aus Günzburger Tiefgarage gestohlen

Mehrere tausend Euro ist das Pedelec wert, welches ein Unbekannter in Günzburg aus einer Garage gestohlen hat.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Günzburg in der Belvederestraße 12e aus einer Tiefgarage eines Wohnanwesens ein Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (AZ)