Pedelec-Fahrerin verursacht Unfall, verletzt Radfahrerin und flüchtet

Wegen des knappen Einscherens der Fahrerin auf dem Pedelec muss die Frau mit ihrem Rad stark abbremsen. Deshalb ist sie auch gestürzt. Was dann geschieht.

Eine Frau erstattete am Montag bei der PI Günzburg Anzeige wegen einer Unfallflucht. Die Frau befuhr demnach mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Heidenheimer Straße in Günzburg stadteinwärts, als sie von der Lenkerin eines Pedelec überholt wurde. Die Fahrerin mit dem Pedelec scherte so knapp vor der Radlerin ein, dass diese stark abbremsen musste. Durch das starke Bremsmanöver stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. An ihrem Fahrrad entstand 200 Euro Sachschaden. Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, fuhr die Frau mit dem Pedelec weiter stadteinwärts. Die Unfallflüchtige wurde von der Anzeigenerstatterin als etwa 70 Jahre alt, circa 165 cm groß und schlank beschrieben. Sie trug ein blaues Oberteil und eine blaue Mütze. Zeugen, die einen Hinweis auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der PI Günzburg zu melden. (AZ)