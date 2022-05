Pedelec im Wert von 3000 Euro aus Günzburger Keller gestohlen

In der Straße „An der Herrgottsruh“ in Günzburg wurde ein teures Fahrrad aus einem Keller gestohlen.

Aus dem Keller eines Wohnanwesens in der Straße „An der Herrgottsruh“ wurde laut Polizei in dem Zeitraum vom 19. bis 26. Mai von einem bislang unbekannten Täter ein Pedelec im Wert von mehr als 3000 Euro gestohlen. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)