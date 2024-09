Peppa Pig bringt tierischen Spaß ins Ellinor-Holland-Haus

Strahlende Kinderaugen und großes Staunen im Ellinor-Holland-Haus in Augsburg: Anlässlich des bevorstehenden Weltkindertages am 20. September überraschte das Team des Legoland Deutschland Resorts die Bewohner mit einem ganz besonderen Gast. Peppa Wutz, der Star des neuen Peppa Pig Parks Günzburg, stattete den Familien, die in der Einrichtung der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, vorübergehend Zuflucht und Unterstützung finden, einen unvergesslichen Besuch ab. Mit im Gepäck hatte die quirlige Peppa nicht nur gute Laune, sondern auch Geschenke.

Die Kinder im Gemeinschaftsraum des Ellinor-Holland-Hauses konnten ihren Augen kaum trauen, als Peppa Wutz durch die Tür kam. Fröhliches Lachen und das Geräusch von Stühlerücken erfüllten den Raum, als die Serienheldin den „Piggle Wiggle“ anstimmte und mit den Kindern tanzte. Danach wollten alle die Chance nutzen, Peppa zu treffen und Fotos mit ihr zu machen. Besonders die kleine Zanele konnte sich kaum von Peppa lösen und hielt sie minutenlang fest in den Armen. "Peppa ist wirklich ihre absolute Heldin. Ich kann gar nicht glauben, dass sie hier ist!", sagte Mama Sandra, Mutter von zwei Kindern, und strahlte dabei. „Die letzten Monate waren für uns nicht einfach - so ausgelassen habe ich die Kinder schon lange nicht mehr erlebt", erzählt die 34-Jährige sichtlich gerührt.

Serienheldin Peppa Pig hat aus Günzburg Geschenke mitgebracht

Peppa Wutz war über zwei Stunden zu Gast im Ellinor-Holland-Haus, um die Kinder zu treffen, Fotos zu machen und Spaß zu haben. Mit dabei hatte sie Geschenktüten von Hasbro für jedes Kind, gefüllt mit Spielsachen aus Peppas Welt sowie Spielfiguren, Fahrzeuge und interaktive Spielwaren für den Gemeinschaftsraum der sozialen Einrichtung. Beim Tanzen, gemeinsamen Singen und Spielen konnten die Familien so für einen Nachmittag ihre Sorgen vergessen und gemeinsam unbeschwerte Momente genießen. "Der Weltkindertag erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Kinder zu stärken und zu fördern - besonders jene, die es nicht leicht haben. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit Peppa einen Beitrag dazu leisten können", erklärt Manuela Stone, Geschäftsführerin von Legoland Deutschland. „Als Familien-Freizeitpark ist es uns eine Herzensangelegenheit, Kindern Momente der Unbeschwertheit und des Glücks zu schenken – heute ganz besonders.“

Im Ellinor-Holland-Haus leben rund 80 Menschen aus der Region

Das Ellinor-Holland-Haus bietet bedürftige Menschen jeden Alters aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlages, die Hilfe in unverschuldeten Notlagen suchen, für maximal drei Jahre einen vorübergehenden Schutz- und Erholungsraum, um zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Im Haus leben rund 80 Alleinerziehende, Familien, Alleinstehende sowie ältere Menschen in einem respektvollen Miteinander.

"Viele unserer Bewohner, gerade die Kinder, haben schwierige Zeiten hinter sich. Umso schöner ist es zu sehen, wie sehr sie den Besuch von Peppa Wutz genießen und für einen Moment alle Sorgen vergessen können", so Susanne Weinreich, pädagogische Leiterin des Ellinor-Holland-Hauses. Der Besuch von Peppa Wutz ist Teil des sozialen Engagements des Legoland Deutschland Resorts und der Merlin Gruppe. Über die Wohltätigkeitsorganisation "Merlins Zauberstab" unterstützt der Freizeitpark das ganze Jahr über Familien in Notlagen und soziale Einrichtungen in der Region. (AZ)