Günzburg

06:15 Uhr

Peri behält jetzt doch sein Gebäude an der A8 bei Günzburg

Das ehemalige Peri-Verwaltungsgebäude an der A8 bei Günzburg will der Schalungs- und Gerüstbauer künftig nun doch selbst nutzen und verkauft daher nicht an den Landkreis.

Plus Der Landkreis wird entgegen seiner ursprünglichen Absicht nicht einen Teil der Verwaltung in das derzeitige Impfzentrum verlagern. Wie es nun weitergeht.

Von Till Hofmann

Groß war die Überraschung vor knapp einem Jahr, als die Absicht des Günzburger Landrats durchsickerte, dass ein Teil der Verwaltung vom zu eng gewordenen Landratsamt in das an der A8 gelegene Peri-Verwaltungsgebäude umziehen solle. Mit dem weltweit agierenden Unternehmen für Schalungs- und Gerüstbau – der Hauptsitz der Firma befindet sich in Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm – war sich der CSU-Politiker offenbar einig geworden. Der Landrat dachte dabei an eine große Lösung, also keine Anmietung des architektonisch-markanten Gebäudes, sondern ein Kauf. Rund elf Millionen Euro standen als Summe im Raum. Ein Kaufvertrag für den von Peri aufgegebenen Verwaltungssitz, in dem momentan noch ein komunales Impfzentrum untergebracht ist, wurde damals nicht geschlossen. Die Firma selbst agierte seinerzeit eher defensiv mit Aussagen und ließ sich jedenfalls in der Öffentlichkeit alle Perspektiven offen. "Peri prüft derzeit unterschiedliche Möglichkeiten, dazu gehören eigene Nutzung, Vermietung oder Verkauf", äußerte sich Sprecher Markus Woehl auf Nachfrage.

