Personalisierte Fahrräder sollen vor Diebstahl schützen

13 Fahrräder wurden bei einer Codieraktion in Günzburg registriert. Das Stadtradeln geht in die zweite Runde. Jetzt können sich Einzelne oder Teams anmelden.

Am dritten Tag des diesjährigen Stadtradelns boten Stadt, Landkreis und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (Adfc) eine Fahrrad-Codieraktion an. Während des Bauernmarktes im Dossenbergerhof hatten Fahrradbesitzer die Möglichkeit, ihr Rad personalisieren zu lassen. 13 Fahrräder wurden zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr codiert. Das bringt einige Vorteile.

Die Codierung des eigenen Fahrrades ist eine Maßnahme zur Diebstahlprävention. Sie wirkt abschreckend und hilft, die Zahl der Fahrraddiebstähle zu senken und die Aufklärungsquote zu steigern. Codierte Fahrräder sind als Diebesgut schwerer zu verkaufen. Dadurch sinkt der Verkaufswert eines gestohlenen Fahrrades enorm. Die Codierung zeigt, wem das Fahrrad gehört und macht es der Polizei leichter, aufgefundene Fahrräder ihren Besitzern zuzuordnen. Informationen zur Fahrradcodierung in der Region gibt es unter www.adfc-ulm.de/service/fahrradcodierung/.

Anmeldung fürs Stadtradeln in Günzburg bis 25. Juli

Diesen Mittwoch beginnt das zweite Drittel des Stadtradel-Zeitraumes. Registrierungen sind bis zum Ende des Aktionszeitraums am 25. Juli unter www.stadtradeln.de/guenzburg möglich.

Die Stadtverwaltung freut sich über viele aktiv Radelnde und Teams. Alle in und für die Stadt aktiv Radelnde erhalten am Ende des Aktionszeitraumes bei der Preisverleihung eine praktische Aufmerksamkeit. Für Fragen steht die städtische Radverkehrsbeauftragte per E-Mail unter fahrrad@rathaus.guenzburg.de oder telefonisch unter 08221/903-189 zur Verfügung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch