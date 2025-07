Pfandspende für den guten Zweck

Dank zahlreicher Kundinnen und Kunden, die ihre Pfandbons spendeten, konnte der V-Markt Günzburg einen Betrag von 2312 Euro an den Kriseninterventionsdienst (KID) des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Kreisverband Günzburg übergeben. Den symbolischen Spendenscheck überreichte Marktleiter Roland Bernert an Tanja Altmaier und Sabine Kappelmeier vom Kriseninterventionsdienst. „Wir sind überwältigt von der Spendenbereitschaft der Kundinnen und Kunden“, so die BRK-Verantwortlichen bei der Übergabe. Der Kriseninterventionsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes leistet rund um die Uhr psychosoziale Akuthilfe für Menschen in Krisensituationen. Das Team aus speziell geschulten Ehrenamtlichen steht Angehörigen nach schweren Unfällen, plötzlichen Todesfällen oder anderen belastenden Ereignissen zur Seite. Der Dienst finanziert sich ausschließlich über Spenden, die Summe wird nun für die Fahrtkosten der Einsatzkräfte verwendet. Die Möglichkeit der Pfandspende besteht weiterhin: Kundinnen und Kunden können ihren Pfandbon am Rücknahmeautomaten im V-Markt Günzburg direkt für den guten Zweck spenden.

