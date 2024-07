Pfefferspray beendet Streit in Günzburg

Zwei Männer im Alter von 32 Jahren gerieten am Freitagabend in Günzburg im Bereich des Kötzer Weges gegen 18.45 Uhr in einen Streit. Nachdem einer der Beteiligten den anderen an dessen Arm festgehalten hatte, besprühte ihn dieser laut Polizeiangaben mit einem Pfefferspray. Der ursprüngliche Angreifer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt wurden. Das Pfefferspray wurde von den Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg sichergestellt. Gegen beide Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet. (AZ)

