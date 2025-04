Pfefferspray ohne Prüfkennzeichen dabei: Autofahrer bekommt Anzeige

Bei einer Schleierfahndungskontrolle eines hochwertigen Pkw an der A8-Anschlussstelle Günzburg am Dienstagnachmittag haben die Beamten der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg bei der Durchsuchung des 31-jährigen Fahrers ein Pfefferspray gefunden. Auf dem Spray fehlte die Prüfkennzeichnung, weshalb es sich um eine verbotene Waffe handelte, so die Polizei. Das Spray stellten die Beamten sicher und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (AZ)

Pfefferspray Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anzeige Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis