Pflegedirektorin Alishia Schneider: „Pflege ist eine so wichtige Profession“

„Pflege ist eine so wichtige Profession“, stellt Alishia Schneider voller Überzeugung fest, „für mich ist sie eine Herzensangelegenheit“. Der neuen Pflegedirektorin im Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg merkt man an, wie sehr sie ihren Beruf liebt. Seit 1. November ist die 35-Jährige in ihrer neuen Position tätig und damit zuständig für 760 Frauen und Männer, die in diesem Bereich arbeiten. Die gebürtige Ulmerin hat die Nachfolge von Georg Baur angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist.

Als neue Pflegedirektorin will sie Prozesse gestalten und für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ein offenes Ohr haben. Es müsse vor allem um die Frage gehen: Was können wir tun, um unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen? Die 35-Jährige möchte auf die Arbeit ihres Vorgängers aufbauen und neue Akzente und Ideen einbringen. Dazu gehört etwa die Implementierung von akademisierten Fachkräften in den Klinikalltag und eine gute Einarbeitung von Führungskräften. Außerdem möchte Schneider sich dafür einsetzen, die Außendarstellung des Pflegeberufes positiv zu belegen.

Die Psychiatrie ist für Pflegedirektorin Alishia Schneider ein neuer Fachbereich

Die Psychiatrie bedeutet für die 35-Jährige einen neuen Fachbereich kennenzulernen. Ursprünglich kommt sie aus der Neurologie und Anästhesiologie. Am RKU in Ulm und in Esslingen arbeitete sie als Gesundheits- und Krankenpflegerin insgesamt sechs Jahre auf der Neurologie und im Intensivbereich. Dann folgte die erste Position mit Führungsverantwortung: Sie baute in Ulm einen großen ambulanten Wundversorger auf. Während dieser weiteren sechs Jahre lernte sie viel über Führungsstile und -techniken. Danach folgte der Wechsel an die Donauklinik Neu-Ulm, die zur Kreisspitalstiftung Weißenhorn gehört. Dort war sie als Pflegedienstleiterin für 170 Mitarbeiter zuständig.

„Das war ein Jahr geprägt von Herausforderungen in der Weiterentwicklung einer Klinik vor dem Hintergrund der politischen Rahmenbedingungen. Ich konnte unglaublich viel an Erfahrung mitnehmen, was mir nun hilft: Ich kann in vielen Situationen entspannter bleiben“, berichtet Schneider. Nach etwas mehr als einem Jahr kam das BKH Günzburg. An der dortigen Berufsfachschule für Pflege hatte sie von 2007 bis 2010 ihre Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht.

Alishia Schneider hat im BKH Günzburg bisher „viele hoch motivierte Mitarbeiter erlebt“

Inzwischen hat sie, auf ihrem Ziel alle Stationsleitungen zu besuchen und auf allen Stationen und Fachbereichen zu hospitieren, „viele hoch motivierte Mitarbeiter erlebt“, so ihr Eindruck. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehören 13 psychiatrische und vier forensische Stationen, die psychiatrische Institutsambulanz (PIA), „PIA intensiv“ und Tagesklinik, die beiden Normalstationen und der Intensivstation der neurologischen Klinik sowie in der Neurochirurgie die Normal-, Wach- und Intensivstation plus OP.

Die Familie steht bei der verheirateten, dreifachen Mutter ganz oben. „Ich habe glücklicherweise ein Riesen-Netzwerk in der Familie, durch die ich eine große unbezahlbare Unterstützung erhalte. Wir wohnen alle gemeinsam in einer ländlichen Region von Ulm.“ Ihre Kinder sind sieben, fünf und drei Jahre alt.

Wie ehrgeizig Schneider ist, zeigt, dass sie neben der Familie und ihrem Beruf auch noch den Bachelor im Pflegemanagement macht und anschließend den Master „draufsetzen“ will. Als Ausgleich sammelt sie Kraft beim Reiten, die Familie hat zwei Pferde. „Ich versuche regelmäßig auszureiten. Das kann auch mal nach 20 Uhr sein, wenn die Kinder im Bett sind.“ (AZ)