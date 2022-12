Pflegestützpunkt des Landkreises Günzburg hatte 2022 viel zu tun

Die Fachkräfte der Pflegestützpunkte im Kreis Günzburg waren in mehreren hundert Fällen gefragt. Wie es um die häusliche Pflege im Landkreis bestellt ist.

Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen rund um das Thema Pflege war in den vergangenen Monaten sehr hoch, wie die Bilanz des Pflegestützpunktes für das Jahr 2022 zeigt. Der Pflegestützpunkt im Landkreis Günzburg berät pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige wohnortnah, individuell, neutral, umfassend und kostenfrei über das komplexe Thema Pflege. Ziel des Pflegestützpunkts ist es, den Betroffenen Informationen und Beratung "aus einer Hand" anzubieten. An den Pflegestützpunkt können sich alle Bürger des Landkreis Günzburg wenden, die Fragen zum Thema Pflege haben - unabhängig von Alter, Krankheit oder bereits vorhandener Pflegebedürftigkeit.

Die Mitarbeitenden des Pflegestützpunktes hatten im Jahr 2022 rund 300 Beratungsfälle - in den meisten dieser Fälle haben mehrere Kontakte stattgefunden. Die häufigsten Themen waren die Pflegegradeinstufung und Widerspruchsberatung, dicht gefolgt von Beratung zu Entlastungsleistungen und Hilfsmitteln. Hinzu kamen 164 anonyme Beratungen überwiegend am Telefon.

Legale und gerechte Beschäftigung in der häuslichen Pflege im Kreis Günzburg

In Kooperation mit der AOK Günzburg fand im vergangenen Jahr zudem eine Vortragsreihe zu verschiedensten Themen rund um das Thema Alter, Pflege und Krankheiten statt. So wurde beispielsweise über Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag bei Pflegebedürftigkeit informiert, die Themen Demenz und Alzheimer standen in einem weiteren Vortrag im Mittelpunk sowie Informationen zum Thema legale und gerechte Beschäftigung in der häuslichen Betreuung. Der Pflegestützpunkt hat sich an der Demenzwoche und der Aktionswoche des Sozialministeriums "Zu Hause daheim" jeweils mit Infoständen auf den Wochen-Märkten in Günzburg und Krumbach beteiligt.

Insgesamt fanden etwa zehn Vorträge in Seniorenklubs und ähnlichen Vereinigungen zum Thema "Unterstützung in der Pflege" statt, die sich allesamt mit der Frage befassten, wie Pflegestützpunkte hilfreich unterstützen können. Im Mai 2022 gab es zudem anlässlich des einjährigen Bestehens des Pflegestützpunktes einen Infostand im Innenhof des Landratsamtes. Dort wurden die Angebote des Pflegestützpunktes noch einmal ausführlich vorgestellt.

Einmal im Monat fanden im vergangenen Jahr wieder die Außensprechtage des Pflegestützpunktes in Burgau, Krumbach und Ichenhausen statt. Dieses Angebot wird natürlich auch im kommenden Jahr fortgesetzt.

Beratungstermine oder weiterführende Informationen gibt es beim Pflegestützpunkt Landkreis Günzburg unter der Telefonnummer 08221/95461 oder per E-Mail unter der Adresse pflegestützpunkt@landkreis-guenzburg.de.(AZ)