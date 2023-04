Günzburg

Pfusch unter der Erde lässt "Günzburger Loch" entstehen

Plus Die Stadtwerke Günzburg haben eine Erklärung, warum am Wochenende ein Parkplatz in der Schöblstraße zum Teil eingebrochen ist.

Von Till Hofmann

Das war ein Schrecken am Sonntag: Ordnungsgemäß hatte ein Autofahrer seinen Wagen in der Schöblstraße in unmittelbarer Nähe des Günzburger Amtsgerichts geparkt. Bei der Rückkehr fand der Fahrer den Wagen vor, der regelrecht eingebrochen war in ein etwa 80 Zentimeter langes Loch. Das hatte sich plötzlich aufgetan, ein Teil der Pflastersteine an der Oberfläche fiel in das Loch, das Auto sackte ein. Die Ursache ist jetzt bekannt, sagt der Technische Leiter der Stadtwerke Günzburg, Roland Baumgärtner. Auf den Punkt gebracht ist für die Stadtwerke Pfusch am unterirdischen Bau ursächlich für die offene Oberfläche verantwortlich.

Baumgärtner führt das mit anderen Worten aus: Das Loch im Parkplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Endschachtes 311718. Dieser sei vor ungefähr 25 Jahren hergestellt worden. "Das Unterteil des Schachtes wurde damals von der beauftragten Baufirma offensichtlich nicht als Endschacht ausgebildet, sondern hat ein Durchlaufgerinne mit einer Öffnung, an die keine Leitung angeschlossen wurde. Diese Öffnung wurde damals nicht fachgerecht geschlossen." Dieser provisorische Verschluss mittels einer Styroporplatte sei im Laufe der Jahre kaputtgegangen. Deshalb ist kiesiges Auffüllmaterial in den Schacht gelangt.

