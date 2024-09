Pilotprojekt: Deutschkurs für Eltern startet

Als ein Pilotprojekt startet im Rahmen der Familienbildung am 8. November 2024 ein „Deutschkurs für Eltern“ in Günzburg. Neben der Unterstützung bei der Sprachförderung von Eltern und Großeltern mit Migrationserfahrung liegt der Schwerpunkt auf Themen, die den Familienalltag betreffen. Unter anderem wird sich der Kurs mit der eigenen Herkunft, der Alltagsbewältigung und Orientierung im Sozialraum und dem deutschen Gesundheits- und Bildungssystem beschäftigen. Hinsichtlich der Erziehung wird unter anderem der Umgang mit digitalen Medien in der Familie, Mädchen und Jungs in Deutschland, Freiheiten und Grenzen bei Kindern, die Pubertät, die Freizeitgestaltung in der Familie und unterschiedliche Erziehungsstile beleuchtet.

Der Deutschkurs für Eltern wird in Kooperation mit der Bildungskoordination für Neuzugewanderte, der Koordination Familienbildung und Familienstützpunkte des Landkreises Günzburg und des Familienstützpunktes Günzburg realisiert. Der Kurs wird voraussichtlich immer mittwochs und freitags von 8 bis 11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Günzburg (Feuchtmayerstraße 8) stattfinden. Die Plätze sind begrenzt.

Anmeldeschluss ist der 18. Oktober 2024. Eine Anmeldung ist möglich bei der Bildungskoordination für Neuzugewanderte per E-Mail an oder telefonisch unter der Nummer 08221/95 898. (AZ)