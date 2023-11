PIN im Geldbeutel: Nach Taschendiebstahl heben Diebinnen Geld ab

Eine ältere Dame in Günzburg bestohlen. Die Täterinnen hoben zudem direkt nach dem Vorfall Geld mit der Bankkarte der Frau ab. Wer hat die beiden gesehen?

In einem Günzburger Verbrauchermarkt haben zwei unbekannte Frauen eine ältere Dame bestohlen. Die Geschädigte befand sich um die Mittagszeit des vergangenen Donnerstages in einem Verbrauchermarkt in der Maria-Theresia-Straße. Sie sah sich laut Polizeibericht Geburtstagskarten an, als sie unvermittelt von einer Frau angerempelt wurde. Zugleich kam eine zweite Frau der Rentnerin sehr nah. Die Rentnerin bemerkte einige Minuten später an der Kasse, dass ihr Geldbeutel in der Tasche fehlte. In dem Portemonnaie befand nach Angaben der Polizei sich neben Bargeld auch eine Bankkarte. Eine nur 30 Minuten später durchgeführte Information an das eigene Kontoinstitut war allerdings schon zu spät. In der Zwischenzeit wurden zweimalig Kontoabhebungen getätigt, da im Geldbeutel auch die PIN der Bankkarte mitgeführt wurde.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Günzburg um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Donnerstag, 23. November gegen 11 Uhr zwei weibliche Personen im vorgenannten Verbrauchermarkt beziehungsweise wenig später an einem Geldautomaten in der Weißenhorner Straße gesehen, auf die folgende Beschreibung passt: Person 1 – weiblich, ungefähr 150 cm groß, um die 75 Jahr alt, komplett schwarz gekleidet, korpulente Statur | Person 2 – weiblich, ungefähr 165 cm, um die 35 Jahre, schwarz gekleidet? Hinweise zur Identität der möglichen Verdächtigen werden unter Tel. 08221/919-0 entgegengenommen. (AZ)