Pkw prallt auf Autobahn gegen Leitplanke – Ermittlungen gegen Fahrer

Weil ein 33-jähriger Mann am Sonntagnachmittag bei starkem Regen seine Geschwindigkeit nicht den Fahrbahnverhältnissen angepasst hatte, verlor er auf der A 8 in Richtung München auf dem linken Fahrstreifen die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte nach rechts in die dortige Schutzplanke. Der Pkw verkeilte sich nach Angaben der Verkehrspolizei Günzburg in der Schutzplanke und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Der Beifahrer klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen, weshalb ein Rettungsdienst zur Unfallstelle beordert wurde, der die verletzte Person zur Untersuchung ins Krankenhaus brachte.

Zudem wurden die Feuerwehren aus Günzburg und Leipheim zur Absicherung der Unfallstelle alarmiert. Die Polizei schätzt den Schaden am Pkw und den Schutzeinrichtungen auf etwa 24.000 Euro. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ebenso habe er eine Verkehrsordnungswidrigkeit wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit begangen, teilten die Beamten mit. (AZ)