Plötzlicher Spurwechsel eines Lkw verursacht Unfall auf der A8

Die Polizei sucht einen Lastwagen, der am Freitagnachmittag vermutlich einen Unfall auf der A8 bei Günzburg ausgelöst hatte. Zwei Autos wurden beschädigt.

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer an der Anschlussstelle Günzburg auf die A8 in Richtung Stuttgart auf. Um einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen, wechselte er anschließend auf den mittleren Fahrstreifen. Plötzlich scherte der Lkw nach links aus, um selbst ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Der 20-Jährige wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. Auf dem linken Fahrstreifen kam jedoch der Wagen eines 18-jährigen heran, der trotz einer Vollbremsung auf den Pkw des 20-Jährigen auffuhr. Der Lkw setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Von diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Sattelzug mit Überseecontainer handeln soll. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro, verletzt wurde niemand. Hinweise von Zeugen erbittet die Autobahnpolizei Günzburg unter Telefon 08221/919311. (AZ)