Pöbelnder Mann schlägt Günzburger Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht

Ein 56-jähriger Mann hat an Weihnachten einen Polizisten attackiert und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Was ging der Attacke des Schlägers voraus?

Ausgerechnet an Weihnachten zog sich ein Günzburger Polizeibeamter in den Nacht eine blutende Gesichtsverletzung zu, weil er bei einem Polizeieinsatz von einem 56-jährigen Mann attackiert wurde. Wie die Polizei in Günzburg verlauten ließ, pöbelte der Mann gegen 3 Uhr mehrere Passanten in der Pfluggasse an. Eine Streifenbesatzung wurde auf den Vorgang aufmerksam und wollte für Ordnung sorgen. Nach Polizeiangaben schlug der Mann, der die Passanten angepöbelt hatte, beim Versuch der Beamten, seine Identität herauszufinden, einem der eingesetzten Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dabei erlitt der Beamte eine blutende Wunde und musste anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Gegen 56-jährigen Aggressor wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

Den 56-jährige Aggressor nahmen die Beamten anschließend in Gewahrsam. Im Verlauf der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 56-Jährige fortlaufend die eingesetzten Polizeibeamten ebenso wie den Arzt, der verständigt worden war, um die Blutentnahme bei dem 56-Jährigen durchzuführen, die von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden war. Gegen den 56-Jährigen leiteten die Beamten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ein. (AZ)