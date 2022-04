Polizei beobachtet 30-Jährigen, wie er in Günzburg einen Joint raucht

Das hat eine Personenkontrolle in einem Park zur Folge. Die Polizei zeigt den Marihuana-Konsumenten an.

Eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg kontrollierte am Freitagnachmittag einen 30-jährigen Mann in einer Parkanlage bei der Straße Am Weiher. Zuvor wurde beobachtet, wie der Mann in dem Park eine Zigarette ausgedrückt hatte und versuchte diese unter einer Sitzvorrichtung zu verstecken. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass sich in der weggeworfenen Zigarette Marihuana befand. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)