Polizei ermittelt in Günzburg gegen Autokratzer und flüchtigen Lkw-Fahrer

Mutwillig zerkratzte Autos und die Unfallflucht eines Lastwagenfahrers sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen in Günzburg. Wer hat etwas beobachtet?

Bereits im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden auf einem Parkplatz in der Tulpenstraße ein blauer Opel Corsa und ein schwarzer Mercedes beschädigt. Die bislang unbekannten Personen zerkratzten an beiden Fahrzeugen den Lack im Bereich der Motorhaube. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190.

Ein Zeuge beobachtet die Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montagmorgen in Günzburg gegen 9 Uhr im Wilhelm-Lorenz-Weg. Dort wurde ein geparktes Auto vom Fahrer eines Lastwagens angefahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde jedoch von einem Zeugen beobachtet. Aufgrund der Beobachtungen dieses Zeugen sind erfolgversprechende Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers möglich. Die Höhe des an dem geparkten Pkw entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. (AZ)