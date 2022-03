Hofeinfahrt im Günzburger Stadtteil Nornheim angefahren

Aufmerksame Zeugen haben eine Unfallflucht in Günzburg beobachtet und der Polizei gemeldet. Doch bei einer weiteren werden noch Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Kräfte der Polizeiinspektion Günzburg. Am Dienstagmorgen wurde zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr ein im Fliederweg in Günzburg geparktes Auto angefahren und beschädigt. Die Personen entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Aufgrund der Beobachtungen eines Zeugen sind zielführende Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers möglich. Gegen diesen leiten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein.

Polizei ermittelt in zwei Unfallfluchten in Günzburg

Der zweite Fall ereignete sich im Günzburger Stadtteil Nornheim. Im Lohnholzweg wurde die Mauer einer Hofeinfahrt am Dienstagmittag zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr durch ein Fahrzeug beschädigt. Die bislang unbekannten Unfallverursacher entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Mauer entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet unter der Telefonnummer 08221/9190 um Zeugenhinweise. (AZ)