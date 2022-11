Günzburg

16:29 Uhr

Polizei ermittelt nach Schlägereien vor Günzburger Diskothek

Mehrere Schlägereien beschäftigen die Polizei in Günzburg. Tatort war in allen Fällen in oder vor der Disco in der Wilhelm-Maybach-Straße.

Die erste Schlägerei ereignete sich laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr. Im Raucherbereich der Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße habe ein 21-Jähriger versucht, einen Streit zu schlichten. Dabei ist er von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt worden. Gegen 3.30 Uhr wollte eine Besucherin unterbinden, dass ein anderer weiblicher Gast von einem männlichen Besucher angemacht wird. Dabei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Laut den bisherigen Angaben der Besucherin wurde sie dann von einem Sicherheitsmitarbeiter der Diskothek am Hals gepackt und anschließend aus der Diskothek gebracht. Vor der Diskothek soll sie dann von einer weiblichen Sicherheitsmitarbeiterin beleidigt und getreten worden sein. Bis zu 20 Personen prügeln sich gleichzeitig vor der Günzburger Disco Wenig später kam es gegen 3.45 Uhr im Außenbereich der Disco zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Zeitweise waren laut Polizei bis zu 20 Personen beteiligt. Im Verlauf der Schlägerei wurden auch diverse Gegenstände beschädigt. Die Lage vor Ort konnte erst mit zusätzlichen Unterstützungs-Streifen durch die eingesetzten Polizeibeamten beruhigt werden. Im Rahmen der Schlägerei wurden mehrere Personen verletzt, die teilweise von Kräften des Rettungsdienstes versorgt werden mussten. Zur Klärung des Sachverhaltes und der jeweiligen Tatbeteiligungen sind umfangreiche Ermittlungen erforderlich. Zu weiteren Körperverletzungen zwischen zwei 18-Jährigen kam es gegen 4 Uhr auf einer Grünfläche neben dem Parkplatz der Diskothek. Gegen beide Tatverdächtige wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen der Schlägereien oder gegebenenfalls selbst Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

