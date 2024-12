Polizei erwischt illegale Prostituierte in Günzburg

Die Polizei hat in Günzburg am Montag einen Fall von illegaler Prostitution aufgedeckt. Laut Pressebericht meldete der Mitarbeiter eines Hotels seinen Verdacht am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Reinigungskräfte und weitere Angestellte hatten im Tagesverlauf ungewöhnlich viele männliche Besucher im Hotelzimmer einer 47-jährigen Frau bemerkt. Die hinzugerufene Streifenbesatzung traf vor Ort die 47-jährige Tatverdächtige sowie einen 27-jährigen Freier an. Nach bisherigen Ermittlungen inserierte die Frau ihre Dienste online und ging wiederholt der verbotenen Prostitutionsausübung nach. Zudem hielt sich die 47-jährige chinesische Staatsbürgerin unerlaubt in Deutschland auf. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft musste die Frau eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich hinterlegen, bevor sie aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen wurde. (AZ)

