Günzburg

Polizei erwischt Schwarzfischer an Günzburger See

Die Polizei hat einen Schwarzfischer in Günzburg erwischt.

Förmlich ins Netz ging der Polizei ein Schwarzfischer. Er wilderte an einem See in Günzburg.

Ein aufmerksamer 39-jähriger Mann meldete der Polizei in Günzburg am Samstagnachmittag den Verdacht über einen Schwarzfischer. Wie die Polizei mitteilte, konnte bei der Überprüfung durch eine Streife festgestellt werden, dass der Mann zwischenzeitlich etwa zehn Fische aus einem See bei Günzburg gefangen hatte. Da der Fischer keinerlei Erlaubnisse vorweisen konnte, wurde ein Strafverfahren wegen Fischwilderei eröffnet. (AZ)

