Polizei fahndet bei Günzburg nach flüchtigen mutmaßlichen Dieben

Mit Drohnen und Polizeihunden wurde am Donnerstag ein Waldstück an der A8 abgesucht. Einer der vier Tatverdächtigen ist bundesweit wegen Diebstahlsdelikten bekannt.

Eine groß angelegte Fahndung, bei der mehrere Polizeibeamtinnen und -beamten beteiligt waren, hat am Donnerstag in Günzburg stattgefunden. Der Grund: Tatverdächtige Diebe sind geflohen. Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am Donnerstagnachmittag einen hochwertigen Pkw an der Autobahnanschlussstelle Günzburg zur Kontrolle angehalten. Unmittelbar danach öffneten sich die hinteren beiden Fahrzeugtüren des Wagens und zwei Personen rannten zunächst über die Straße in Richtung eines angrenzenden Firmengeländes. So berichtet es die die Verkehrspolizei Neu-Ulm. Im weiteren Verlauf flüchteten die beiden Männer in ein größeres Waldstück. Der Fahrer und Beifahrer blieben im Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung und Absuche des Waldstückes unter Beteiligung mehrerer Polizeidienststellen führte nicht zum Auffinden der Flüchtigen. Auch kamen bei der Fahndung mehrere Polizeihunde und eine Polizeidrohne zum Einsatz. Bei der polizeilichen Überprüfung des 22-jährigen Fahrers und seines 32-jährigen Beifahrers stellte sich heraus, dass diese Werkzeug zum Überwinden von Diebstahlssicherungen mit sich führten.

Zwei Männer wegen Verdachts des Bandendiebstahls in Günzburg festgenommen

Zudem war der Beifahrer nach Angaben der Polizei bereits wegen zahlreicher Diebstahlsdelikte im Bundesgebiet polizeilich in Erscheinung getreten. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten einen großen Reisekoffer, in welchem sich zahlreiche hochpreisige alkohlische Getränke befanden. Zum Teil soll sogar noch die Diebstahlssicherung an den Flaschen gewesen sein. Das gesamte Diebesgut hatte einen vierstelligen Gegenwert. Die Beamten nahmen die beiden Männer wegen des Verdachts des Bandendiebstahls vorläufig fest und stellten ihre Beute sicher. Die Ermittlungen zu ihren vermeintlichen Mittätern und der Herkunft des Diebesguts nahmen sie auf. Bei den Flüchtigen handelt es sich laut der Polizei um Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Sie waren dunkel gekleidet und einer von ihnen trug weiße Schuhe. Wer Hinweise zu den Geflüchteten geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang beobachtet hat, kann sich an die Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 wenden. (AZ)