Polizei fasst in Günzburg Katalysatoren-Diebe auf frischer Tat

Aufmerksamen Bürgern ist es zu verdanken, dass in Günzburg Diebe gefasst werden konnten, die gerade Katalysatoren von geparkten Autos abmontierten.

Bohr- und Flexgeräusche sind auch im Gewerbegebiet am Sonntagmorgen um 2 Uhr verdächtig. Ein 23-jähriger Zeuge verständigte die Polizei, weil er den Krach auf einem Grundstück in der Daimlerstraße in Günzburg bemerkte. Umgehend fuhren mehrere Streifenbesatzungen der Polizei an den Einsatzort und stellten zwei flüchtige Personen fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte einer der beiden Flüchtigen festgenommen werden.

Polizei überrascht Katalysatoren-Diebe in der Daimlerstraße in Günzburg

Es stellte sich heraus, dass der 35-jährige Mann gemeinsam mit einem weiteren zunächst unbekannten Täter mehrere Katalysatoren von am Tatort abgestellten Pkw entwenden wollte und dabei offensichtlich von der Polizei überrascht wurde. Im Rahmen der weiteren Suche konnte die Polizei schließlich einen zweiten Tatverdächtigen ermitteln. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)