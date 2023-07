Günzburg

Polizei fasst in Günzburg zwei Einbrecher auf frischer Tat

Dank Augenzeugen konnte in Günzburg die Polizei am Sonntagmorgen schnell zugreifen und zwei Männer festnehmen, die in ein Radgeschäft eingebrochen waren.

Der Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Violastraße in Günzburg am frühen Sonntagmorgen endet für zwei Männer wohl vor Gericht. Wie die Polizei mitteilt, reagierten Zeugen geistesgegenwärtig und alarmierten die Polizei. Zwei Personen wurden demnach dabei beobachtet, wie sich diese dem Geschäft näherten. Anschließend hörten die Zeugen Glas brechen und sahen kurze Zeit später die beiden Personen aus dem Gebäude herauskommen. Polizeikräfte mehrerer Dienststellen eilen zum Tatort Als die alarmierten Polizeikräfte mehrerer benachbarter Dienststellen am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden Täter zunächst. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden 36- und 31-jährigen Tatverdächtigen aufgegriffen und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeiinspektion Günzburg geführt. (AZ)

