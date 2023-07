Polizei findet erneut herrenlosen Roller in Günzburg

Der Roller ohne Besitzer, den die Polizei in Günzburg gefunden hat, ist mit schwarzer Farbe besprüht. Auch ein Hakenkreuz entdeckten die Beamten.

Erneut wurde am Donnerstagvormittag ein herrenloser Roller Auf der Bleiche gefunden. Vor Ort stellten die Beamten einen teilweise ausgeschlachteten und mit schwarzer Farbe besprühten Roller fest. Einen Eigentümer konnten die Polizisten bislang nicht ausmachen. Bisher ist nicht bekannt, ob der Roller in Zusammenhang mit einer noch nicht angezeigten Straftat steht oder lediglich entsorgt wurde.

Am Auffindeort stellten die Beamten zudem ein kleines Hakenkreuz an einem Baum fest, welches mit der gleichen schwarzen Sprühfarbe aufgebracht worden war. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Rollers und zum bislang unbekannten Täter dauern derzeit noch an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 zu melden. (AZ)