Polizei findet verstecktes Marihuana bei Kontrolle auf der A8

Ein Autofahrer stand unter Drogeneinfluss, als er von der Günzburger Polizei auf der A8 kontrolliert wurde. Dann entdeckten die Beamten Marihuana.

Drogen im Innenfutter seiner Jacke hatte ein Autofahrer versteckt, der am Sonntagnachmittag von Beamten der Autobahnpolizei Günzburg auf der A8 kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle fiel den Beamten Marihuanageruch aus dem Fahrzeuginneren auf. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten eine Kaugummidose mit mehreren Gramm Marihuana, die in das Innenfutter der Jacke des 32-Jährigen eingenäht war. Zudem führte der Mann einen Joint in einer Zigarettenschachtel mit. Da ein Drogenvortest ebenfalls positiv verlief, ordneten die Beamten bei dem Mann eine Blutentnahme an. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalen Drogenbesitzes und ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinflusses. (AZ)