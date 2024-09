Polizei Günzburg stoppt drogenbeeinflusste Rollerfahrerin

Eine 49-jährige Fahrzeugführerin eines Kleinkraftrads wurde am Samstagnachmittag durch Beamte der Polizeiinspektion Günzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei der 49-Jährigen erkennen. Wie die Polizei mitteilt, bestätigte ein anschließend durchgeführter Drogenvortest einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Die Dame wurde zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Im Falle eines positiven Gutachtens erwartet die Frau nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot.

Fahrzeugkontrolle in Günzburg: Ohne BE-Klasse erwischt

Beamte der Polizeiinspektion Günzburg unterzogen am Samstagvormittag im Stadtgebiet Günzburg ein Fahrzeuggespann aus PKW und Anhänger einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnte laut Polizeiangaben der 42-jährige Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE vorweisen, welche zum Führen für das Gespann nötig gewesen wäre. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Fahrt mit dem Anhänger endete für ihn an dieser Stelle. (AZ)