Polizei in Günzburg führte gezielte Kontrollen bei PS-Posern durch

Dicke Autos, breite Reifen und jaulende Motoren. Die Polizei in Günzburg hat bei getunten Autos genauer hingeschaut. Auf was sie dabei gestoßen sind.

Verstärkte Verkehrskontrollen durch die Günzburger Polizei wurden am Mittwochabend mit Blick auf die Tuner- und Poserszene durchgeführt. Insgesamt stellten die Beamten bei sechs Fahrzeugen Verkehrsverstöße fest, von welchen vier zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Ein BMW-Fahrer habe laut Polizeiangaben das Motorsteuergerät manipuliert. So konnte der Fahrer seine Klappensteuerung der Abgasanlage dauerhaft öffnen und somit ein dröhnendes Motorgeräusch erzielen. Des Weiteren waren am BMW verbotene Spiegelkappen und ein unzulässiger Heckspoiler angebracht worden. Ein weiteres Fahrzeug, ein VW Golf, war mit einem Luftfahrwerk ausgestattet, das nicht den Vorschriften entsprach. Die Rollfähigkeit des Fahrzeugs sei sogar beeinträchtigt gewesen. Eine Standgeräuschmessung ergab zudem, dass auch der Golf deutlich zu laut unterwegs war. Weiterhin waren ein nicht eingetragenes Turbo-Inlet und unzulässige Lichter verbaut. Zur Beweissicherung stellten die Polizisten das Fahrzeug sicher, um es einem Gutachter vorzuführen.

Auch Motorräder wurden kontrolliert

Nicht nur Autos, auch an Motorrädern werde oft fleißig geschraubt, teilt die Polizei mit. Bei einem kontrollierten Motorrad wurde vom fehlenden Rückstrahler mal abgesehen der Schalldämpfer der Abgasanlage entfernt, ein unzulässiges Bremspedal und ein unzulässiger Handschutz angebracht. Der Fahrer eines VW hatte Felgen auf sein Auto montiert, welche nicht wie vorgeschrieben durch einen Sachverständigen abgenommen wurden. Bei einem weiteren BMW konnten gleich mehrere Fahrzeugmängel aufgedeckt werden, wie die Polizei bekannt gab. Bei diesem Fahrzeug sei die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt gewesen. Die Beamten stellten fest, dass aus den Fahrwerksdämpfern Öl austrat. Das Fahrwerk sei zudem in einem desolaten Zustand gewesen, weshalb die Reifen an der Karosserie des Fahrzeugs schliffen. Die Polizisten schraubten noch an Ort und Stelle das Kennzeichen ab, um Schlimmeres zu verhindern. Zuletzt hielten die Polizisten einen weiteren BMW-Fahrer an, der vorne ohne Kennzeichen und mit zwei komplett abgefahrenen Reifen an der Hinterachse unterwegs war. (AZ)