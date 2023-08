Polizei in Günzburg stoppt zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Deutlich zu tief ins Glas schauten ein Autofahrer und der Lenker eines E-Scooters. Die Polizei aus Günzburg stellte erheblichen Alkoholkonsum fest.

Alkoholische Getränke konsumieren und danach ein Fahrzeug führen – das ist definitiv keine gute Kombination, wie zwei Alkoholfahrten belegen. Am Mittwochmorgen war in Echlishausen ein nicht unerheblich alkoholisierter 25-jähriger Autofahrer unterwegs. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilte, fiel dessen Fahrweise in Schlangenlinien einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auf. Als der betrunkene Autofahrer an einem Feldweg anhielt, sprach der Verkehrsteilnehmer den 25-Jährigen an und verständigte die Polizei. Der von den Beamten durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mit mehr als einem Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Kurz nach Mitternacht kontrollierten ebenfalls Beamte der Polizeiinspektion Günzburg einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Wie die Polizei verlauten ließ, wurde auch bei ihm eine deutliche Alkoholisierung von mehr als ein Promille fest. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)