Polizei ist gleich zweimal zu Gast vor Günzburger Diskothek

Im einen Fall wird wegen Beleidigung ermittelt, im anderen Fall geht es vor der Günzburger Disco Puls handfester zu.

Zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 21-jährigen Diskotheken-Besucher und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kam es am frühen Sonntagmorgen vor der Günzburger Diskothek Puls in der Wilhelm-Maybach-Straße. In dieser Auseinandersetzung kam es zu gegenseitigen Beleidigungen. Der Grund hierfür dürfte sein, wie die Polizei annimmt, dass der Besucher zuvor aus der Diskothek verwiesen worden ist und sich dabei leicht am Oberarm verletzt hat.

Bereits kurz vor Mitternacht ist einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg auf dem Disco-Parkplatz ein junger Mann mit einer Kopfverletzung aufgefallen. Auf Rückfrage der Polizisten gab der 18-Jährige an, dass er von einem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Der Vorfall ereignete sich auf jenem Parkplatz. Zeugen, die in beiden Fällen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefonnummer 08221/919-0, zu melden. (AZ)