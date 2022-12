Polizei klärt Ladendiebstahl dank Videoaufzeichnung auf

Vier Personen haben in einem Günzburger Supermarkt Beute im Wert von 180 Euro gemacht. Die Beamten kommen ihnen schnell auf die Spur.

Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Augsburger Straße zu einem Ladendiebstahl, an dem insgesamt vier Personen beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen vor Ort die Ladendiebe schnell identifizieren.

Nachdem die Täter, zwei Frauen und zwei Männer aus Bulgarien im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, anschließend zu Hause mit der Tat konfrontiert wurden, gaben sie den Diebstahl zu und die gestohlene Ware an die Beamten heraus. Der Gesamtwert der Beute belief sich auf etwa 180 Euro. Nun erwartet die beiden Männer und Frauen ein Strafverfahren wegen des gemeinschaftlichen Diebstahls. (AZ)